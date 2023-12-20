Зачем RBI это соглашение
Этим соглашением RBI пытается найти возможность выйти из своего бизнеса в России, а Strabag ищет пути уменьшить долю Дерипаски. Успешное завершение сделки может способствовать достижению этих целей.
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После того как тысячи западных компаний начали покидать Россию после начала военной операции в Украине в феврале 2022 года, Россия усложнила требования для выхода бизнеса из страны. Отслеживание этих требований и механизмов становится все более сложным процессом для компаний.
Соглашение между RBI и Strabag должно получить утверждение российских властей, а обе компании будут изучены относительно возможного нарушения санкций.
Что предполагает сделка
Согласно соглашению, австрийский банк планирует приобрести 28,5 миллиона акций Strabag через свою "дочернюю" компанию в России за 1,510 миллиарда евро (т.е. 1,66 миллиарда долларов США). Это приведет к уменьшению капитала русского подразделения Raiffeisen.
Долю Strabag продает российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая Дерипаске.
Это соглашение поможет RBI дальнейшему уменьшить свое сотрудничество с Россией,
– объяснил представитель RBI.
Strabag поддерживает идею отделения от Дерипаски, но требует детального анализа санкций для этого соглашения. Представитель Дерипаски, санкционированный за его связи с Кремлем, ситуацию не комментирует.
Российский центральный банк и Министерство финансов, которое руководит комиссией правительства по продаже иностранных активов, также избегают комментариев.
RBI заявил, что продолжит работать над продажей или если это не удастся, то над отделением от российской структуры. В то же время Европейский центральный банк продолжает давить на банки региона, чтобы они снизили свои связи с Россией.