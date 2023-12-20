Навіщо RBI ця угода

Цією угодою RBI намагається знайти можливість вийти зі свого бізнесу в Росії, а Strabag шукає шляхів зменшити частку Деріпаски. Успішне завершення угоди може сприяти досягненню цих цілей.

Читайте також З ринку Росії повністю пішли 300 компаній: скільки мільярдів складає їхня вартість

Після того як тисячі західних компаній почали покидати Росію після початку військової операції в Україні в лютому 2022 року, Росія ускладнила вимоги для виходу бізнесу з країни. Відстеження цих вимог і механізмів стає все складнішим процесом для компаній.

Відтак, угода між RBI та Strabag має отримати затвердження російської влади, а обидві компанії будуть вивчені щодо можливого порушення санкцій.

Що передбачає угода

Згідно з угодою, австрійський банк планує придбати 28,5 мільйонів акцій Strabag через свою "дочірню" компанію в Росії за 1,510 мільярда євро (тобто 1,66 мільярда доларів США). Це призведе до зменшення капіталу російського підрозділу Raiffeisen.

Частку Strabag продає російська компанія Rasperia Trading Limited, яка належить Деріпасці.

Ця угода допоможе RBI подальше зменшити свою співпрацю з Росією,

— пояснив представник RBI.

Strabag підтримує ідею відокремлення від Деріпаски, але вимагає детального аналізу щодо санкцій для цієї угоди. Представник Деріпаски, якого санкціонували за його зв'язки з Кремлем, ситуацію не коментує.

Російський центральний банк та Міністерство фінансів, яке керує комісією уряду щодо продажу іноземних активів, наразі також уникають коментарів.

Важливо! Акції RBI зросли на 8,3% у Відні в середу, а Strabag зріс на 7,3%. RBI розглядав можливість виходу з бізнесу в Росії або його продажу, але попередив, що це може зайняти деякий час і бути дуже складним.

RBI заявив, що продовжить працювати над продажем, або якщо це не вдасться, то над відокремленням від російської структури. Водночас Європейський центральний банк продовжує тиснути на банки регіону, щоб вони зменшили свої зв'язки з Росією.