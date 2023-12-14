Какие на самом деле планы россиян относительно войны в Украине

Недавно российские лидеры начали настаивать на проведении мирных переговоров. Могло показаться, что Кремль хочет поскорее закончить войну. Однако факты говорят о другом.

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В российском бюджете только официально на военные цели заложили 6% от ВВП – 10,7 триллиона рублей, или 117,7 миллиарда долларов. Это рекордная сумма со времен распада СССР и на 26,2% больше, чем было заложено в бюджете-2023.

Обратите внимание! Еще год назад, в проекте бюджета-2024 Кремль закладывал всего 4,6 триллиона рублей, или 50,6 миллиарда долларов.

Сколько Россия тратит на войну сейчас

На весь 2023 год расходы на "национальную оборону" были заложены в размере 4,98 триллиона рублей, или 54 миллиарда долларов.

За первое полугодие 2023 года Россия превысила планируемые годовые расходы по обороне на 600 миллиардов рублей.

К примеру, в Украине расходы на весь сектор безопасности и обороны, на 2023 год – 1,4 триллиона гривен, или 39,2 миллиарда долларов.

Как изменилась экономика России

С начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом исчислении составило 2,5%.

составило 2,5%. Дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП. Добавим, что свой бюджетный дефицит, российское правительство покрыло средствами резервов Фонда национального благосостояния.

Несмотря на то, что масштабные санкции должны ослабить российскую экономику, ее резкого падения не произошло. Нужно понимать, что показатели 2022 года хуже результатов 2021 года, но это небольшой разрыв.

Более того, санкции способствовали расширению возможностей россиян в торговом секторе. К примеру, в ноябре 2023 года реальный ВВП России уже достиг довоенных показателей.

Важно! Высокая цена на нефть и девальвация рубля позволили Кремлю заработать на экспорте 591 миллиард долларов.

Как Россия обходит санкции

Несмотря на значительные санкции, Россия восстанавливает свой экономический сектор. А это, в свою очередь, свидетельствует о возможности Москвы вести долгосрочную войну в Украине.

С 2022 года против России вводились санкции в финансовой нефтегазовой, технологической и других сферах. Основной целью этих ограничений была невозможность получения Москвой новых средств для продолжения войны.

Однако агрессор умело обходит их с помощью других "дружественных" стран. К примеру, Турция уже неоднократно была замечена за переправкой российского груза.

В некоторых случаях продукция для России имеет другого получателя, но эти данные условны. В качестве фиктивных владельцев российского груза, были замечены такие страны, как: Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Нельзя и не сказать о поддержке России со стороны Ирана. 5 декабря эти страны заключили между собой договор о взаимопомощи в противодействии санкциям Запада.

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