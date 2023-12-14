Почему официальный доллар упал

Даже до войны официальный курс доллара традиционно снижался к концу года. Это связано с происходящим и сейчас ростом спроса на валюту, сообщили на брифинге представители НБУ, передает 24 Канал.

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Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. Если среднедневный показатель в ноябре был 112 миллионов гривен, по состоянию на декабрь средний показатель 147 миллионов гривен.

Напомним! Сегодня официальный курс доллара составляет 37,02 гривны, в то время как накануне его стоимость составляла 36,98 гривны.

Почему растет курс доллара на межбанке

Глава НБУ Андрей Пышный тоже рассказал, что на рост курса доллара на межбанке влияет сезонность.

Андрей Пышный Глава НБУ Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать.

По его словам, это вполне ожидаемый процесс, к которому стремился НБУ, когда вводил режим "управляемой гибкости". Например, осенью на рынке наблюдалось укрепление гривни обусловлено балансом между спросом и предложением, а сейчас этот баланс изменился и "мы стали другого тренда".

Пышный сообщил, что, несмотря на существенное присутствие НБУ на рынке, курс доллара сохраняет свою стабильность.

Национальный банк присутствует на рынке, чтобы срезать колебания, которые считает опасными для курсовой устойчивости,

– сказал он.

Обратите внимание! Еще 1 декабря НБУ снял ограничения для банков по продаже наличной валюты. С этого времени курс доллара на межбанке вырос до 37 гривен.