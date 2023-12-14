Чому офіційний долар впав

Навіть до війни офіційний курс долара традиційно знижувався наприкінці року. Це пов'язано зі зростанням попиту на валюту, що відбувається і зараз, повідомили на брифінгу представники НБУ, передає 24 Канал.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. Якщо середньоденний показник у листопаді був 112 мільйонівгривень, станом на грудень середній показник 147 мільйонів гривень.

Нагадаємо! Сьогодні офіційний курс долара становить 37,02 гривні, тоді як напередодні його вартість становила 36,98 гривні.

Чому росте курс долара на міжбанку

Голова НБУ Андрій Пишний теж розповів, що на зростання курсу долара на міжбанку, впливає сезонність.

Андрій Пишний Голова НБУ Наразі ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися, і як зазвичай, не встигали їх реалізувати.

За його словами, це цілком очікуваний процес, якого прагнув НБУ, коли вводив режим "керованої гнучкості". Наприклад восени на ринку спостерігалося зміцнення гривні зумовлене балансом між попитом та пропозицією, а зараз цей баланс змінився й "ми стали іншого тренду".

Пишний повідомив, що попри суттєву присутність НБУ на ринку, курс долара зберігає свою стабільність.

Національний банк присутній на ринку, щоб зрізати ті коливання, які вважає небезпечними для курсової стійкості,

– сказав він.

Зверніть увагу! Ще 1 грудня НБУ зняв обмеження для банків на продаж готівкової валюти. З того часу курс долара на міжбанку виріс до 37 гривень.