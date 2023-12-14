Какая ситуация на валютном рынке сейчас
Несмотря на повышенный спрос на валюту, в начале перехода к новому курсовому режиму ситуация стабилизировалась, отметили в НБУ во время брифинга, передает 24 Канал. Следует отметить, что объемы чистой продажи валюты от НБУ уменьшились.
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Благодаря таким действиям НБУ компенсирует структурный дефицит валюты. То есть на гривну влияет изменение соотношения спроса и предложения. Национальная валюта колеблется как в сторону укрепления, так и послабления.
Какие события на финансовом рынке произошли после введения режима гибкости:
- увеличилось количество межбанковских операций без участия НБУ;
- наличный и безналичный сегменты стали гораздо более взаимосвязанными;
Будет ли НБУ влиять на валютный рынок в дальнейшем
Регулятор отметил, что будет продолжать активное влияние на валютный рынок. Это необходимо для того, чтобы контролировать возможные курсовые колебания и удовлетворять структурный спрос.
Структурный дефицит валюты будет оставаться и в дальнейшем, учитывая последствия войны. Соответственно, это потребует от НБУ активного участия на валютном рынке – как для удовлетворения структурного спроса на валюту, так и для сглаживания значительных курсовых колебаний,
– подчеркивают представители НБУ.