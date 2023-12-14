Які насправді плани росіян щодо війни в Україні

Нещодавно російські лідери почали наполягати на проведені мирних переговорів. Могло здатися, що Кремль хоче якнайшвидше закінчити війну. Однак факти говорять про інше.

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У російському бюджеті лише офіційно на військові цілі заклали 6% від ВВП – 10,7 трильйона рублів, або 117,7 мільярда доларів. Це рекордна сума з часів розпаду СРСР та на 26,2% більше, ніж було закладено у бюджеті-2023.

Зверніть увагу! Ще рік тому, в проєкті бюджету-2024 Кремль закладав лише 4,6 трильйона рублів, або 50,6 мільярда доларів.

Скільки Росія витрачає на війну зараз

На весь 2023 рік видатки на "національну оборону" були закладені в розмірі 4,98 трильйона рублів, або 54 мільярди доларів.

За перше півріччя 2023 року Росія перевищила плановані річні витрати на оборону на 600 мільярдів рублів.

До прикладу, в Україні видатки на весь сектор безпеки та оборони, на 2023 рік – 1,4 трильйона гривень, або 39,2 мільярда доларів.

Як змінилася економіка Росії

Від початку повномасштабної війни в Україні зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5%.

склало 2,5%. Дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП. Додамо, що свій бюджетний дефіцит, російський уряд покрив коштами резервів Фонду національного добробуту.

Попри те, що масштабні санкції мали послабити російську економіку, її різкого падіння не сталося. Потрібно розуміти, що показники 2022 гірші за результати 2021 року, але це невеликий розрив.

Щобільше, санкції посприяли розширенню можливостей росіян у торговельному секторі. Наприклад, в листопаді 2023 року реальний ВВП Росії вже досягнув довоєнних показників.

Важливо! Висока ціна на нафту та девальвація рубля, дозволили Кремлю заробити на експорті 591 мільярд доларів.

Як Росія обходить санкції

Попри значні санкції, Росія відновлює свій економічний сектор. А це, своєю чергою, свідчить про можливість Москви вести довгострокову війну в Україні.

З 2022 року проти Росії вводили санкції у фінансовій нафтогазовій, технологічній та інших сферах. Основною метою цих обмежень було унеможливлення отримання Москвою нових коштів для продовження війни.

Однак агресорка вправно обходить їх за допомогою інших "дружніх" країн. До прикладу, Туреччина уже неодноразово була помічена за переправленням російського вантажу.

У деяких випадках продукція для Росії має іншого отримувача, але ці дані умовні. Як фіктивні власники російського вантажу, були помічені такі країни, як: Грузія, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан та Азербайджан.

Не можна і не сказати про підтримку Росії з боку Ірану. 5 грудня ці країни уклали між собою договір про взаємодопомогу у протидії санкціям Заходу.

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