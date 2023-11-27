Що надає росіянам Туреччина
У Туреччині збільшився імпорт матеріалів, які росіяни використовують у військовій сфері. Саме так Москва може обходити санкції і посилювати оборонний сектор.
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У НАТО стурбовані такими діями Туреччини. Щобільше, вони налаштовані вирішити цю ситуацію. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки планує уже на цьому тижні завітати у Стамбул і Анкару. На зустрічі сторони розглянуть питання доцільності передачі росіянам товарів військового призначення.
Потрібно зазначити, що це не перший візит Нельсона у Туреччину у 2023 році. Складнощі із забороною вказаних позицій виникають і тому, що значна кількість цих товарів мають не тільки військове, а і комерційне призначення.
У опублікованому розслідуванні Financial Times є інформація і про те, що Туреччина надає Росії вантажі, що мають кінцеву точку призначення у інших країнах. Очевидно, це необхідно для ого, аби ввести в оману міжнародну спільноту.
Зараз відомо, що з січня по вересень 2023 року, Туреччина експортувала 45 товарів, які є важливими для обороноздатності Росії. Загальна сума експорту склала 158 мільйонів доларів. У переліку цієї продукції є мікрочіпи, оптичні пристрої, техніка, яка використовується для зв'язку.
Які ще країни допомагають Росії
ОАЕ та Туреччина часто виступають проміжним пунктом призначення для товарів, призначених Росії. Однак, найчастіше експорт відбувається не на пряму до росіян, а через інші країни, зараз йдеться про такі держави:
- Грузія;
- Казахстан;
- Азербайджан;
- Узбекистан;
- Киргизстан.
Зважаючи на дані експорту, стає зрозуміло, що ці вантажі передаються безпосередньо Росії. НАТО прагне перекрити ці шляхи, аби Кремль припинив військову агресію проти України.