Як подати документ

Кабмін визначив три способи, якими можна подати згоду на обробку даних до 1 грудня:

Читайте також Чи зросте розмір субсидій: пільги на ЖКП у 2024 році

відповісти на отримане смс-повідомлення;

через особистий кабінет субсидіанта/пільговика на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

Зауважте! Ті особи, які вже надавали свою згоду на збирання, передачу та обробку даних аби отримати міжнародну допомогу, не мають повторно давати свою згоду.

Натомість особи, які такої згоди раніше не давали, отримають на вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Мої повідомлення" сповіщення про таку потребу.

Як надати згоду після сповіщення

Щоб надати згоду, у вкладці "Дистанційне інформування" треба поставити галочку біля поля з відповідною назвою. Після цього треба натиснути "Зберегти".

Також таке повідомлення може надійти на номер телефону, який зазначений в особовій справі особи.

Нагадаємо! Коли людина надасть відповідний дозвіл, її дані внесуть в електронну справу одержувача субсидії\пільги.