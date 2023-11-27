Як подати документ
Кабмін визначив три способи, якими можна подати згоду на обробку даних до 1 грудня:
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- відповісти на отримане смс-повідомлення;
- через особистий кабінет субсидіанта/пільговика на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.
Натомість особи, які такої згоди раніше не давали, отримають на вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Мої повідомлення" сповіщення про таку потребу.
Як надати згоду після сповіщення
Щоб надати згоду, у вкладці "Дистанційне інформування" треба поставити галочку біля поля з відповідною назвою. Після цього треба натиснути "Зберегти".
Також таке повідомлення може надійти на номер телефону, який зазначений в особовій справі особи.