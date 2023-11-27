Как подать документ
Кабмин определил три способа, которыми можно дать согласие на обработку данных до 1 декабря:
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- ответить на полученное смс-сообщение;
- через личный кабинет субсидианта/льготника на вебпортале электронных услуг ПФУ;
- путем подачи заявления (произвольной формы) в любой удобный сервисный центр ПФУ.
Лица, которые такого согласия ранее не давали, получат на вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Мои сообщения" уведомление о такой необходимости.
Как дать согласие после оповещения
Чтобы согласиться, во вкладке "Дистанционное информирование" нужно поставить галочку у поля с соответствующим названием. После этого нужно нажать "Сохранить".
Также такое сообщение может поступить на номер телефона, указанного в личном деле лица.