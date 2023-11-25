Субсидии для украинцев

Согласно проекту бюджета на 2024 год, на социальную защиту предусмотрено 469,4 миллиарда гривен. Следовательно, на выплату льгот и субсидий заложено 49,9 миллиарда гривен.

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В то же время закономерным явлением станет то, что субсидии в следующем году станут больше, ведь выросла цена за электроэнергию. Следовательно, чем выше платежка за коммунальные услуги, тем больше размер субсидии.

Обратите внимание! Для украинцев, которые имели льготы на ЖКУ в течение неотапливаемого сезона, перерасчет помощи в период с октября по апрель 2024 года будет начислен автоматически. Это также будут касаться и тех, кому начислена нулевая субсидия.

В этом году украинцы во время неотапливаемого периода получали в среднем 350–400 гривен субсидии.

Что такое нулевая субсидия Это субсидия, равная нулю. Ее назначают в случае, когда размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа. Обычно у населения есть нулевая субсидия в летние месяцы или до октября.

Когда субсидию не начисляют

Впрочем, следует помнить, что получить субсидию, когда семья имеет скрытый доход, невозможно. Кроме этого, субсидию не предоставляют, если: