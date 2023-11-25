Субсидії для українців

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік на соціальний захист передбачено 469,4 мільярда гривень. Відтак на виплату пільг і субсидій закладено 49,9 мільярда гривень.

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Водночас закономірним явищем стане те, що субсидії наступного року стануть більшими, адже зросла ціна за електроенергію. Відтак чим вища платіжка за комунальні послуги, тим більший розмір субсидії.

Зверніть увагу! Для тих українців, які мали пільги на ЖКП протягом неопалювального сезону, перерахунок допомоги у період з жовтня по квітень 2024 року буде нарахований автоматично. Це також стосуватимуться й тих, кому нарахована нульова субсидія.

Цьогоріч українці під час неопалювального періоду отримували в середньому 350–400 гривень субсидії.

Що таке нульова субсидія Це субсидія, яка дорівнює нулю. Її призначають у випадку, коли розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов'язкового платежу. Зазвичай населення має нульову субсидію у літні місяці або до жовтня.

Коли субсидію не нараховують

Втім варто пам'ятати, що отримати субсидію, коли сім'я має прихований дохід, неможливо. Крім цього, субсидію не надають, коли: