Що відбувається на європейському ринку газу

Відповідно до даних Reuters, кількість природного газу протягом 2023 року, який постачає російський "Газпром" у Європу, зменшилась на 55,6%. Або ж на 28,3 мільярда кубометрів у цифровому значенні.

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Раніше Європа була основним ринком для російського експорту. У період 2018 – 2019 років загальна сума поставок склала 175 – 180 мільярдів кубометрів газу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуація кардинально змінилася.

Оскільки "Газпром" не публікував дані за 2023 рік, європейська газотранспортна група Entsog зробила власний аналіз щоденних звітів російської компанії. Відомо, що показник 2022 року – 174,8 мільйона кубометрів знизився до 77,6 мільйона кубометрів у 2023 році.

План Путіна знову провалився

Путін неодноразово робив заяви з погрозами ЄС. Російський президент обіцяв залишити Європу без газу. Європейці вирішили самостійно відмовитись від сировини з країни-агресорки.

Внаслідок новообраного вектора Європи Росія була вимушена визначити новий основний напрям для продажу газу. Протягом минулого року рівень експорту російської сировини до Китаю зріс до 40%.