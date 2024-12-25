Як надається допомога родинам загиблих військовослужбовців

Родини українських захисників, які загинули під час виконання службових обов’язків або померли внаслідок отриманих поранень протягом року після травми, мають право на державну фінансову підтримку. З 4 травня 2024 року розмір цієї одноразової виплати становить щонайменше 15 мільйонів гривень.

Хто може претендувати на виплату

Грошова допомога доступна не лише громадянам України, але й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали нашу державу, повідомляє 24 Канал.

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Закон визначає перелік тих, хто може отримати виплати у разі загибелі військовослужбовця:

Діти : рідні, усиновлені, народжені після загибелі військовослужбовця, а також діти, щодо яких він був позбавлений батьківських прав за життя.

: рідні, усиновлені, народжені після загибелі військовослужбовця, а також діти, щодо яких він був позбавлений батьківських прав за життя. Подружжя : вдова чи вдівець.

: вдова чи вдівець. Батьки : рідні чи усиновлювачі, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх було відновлено.

: рідні чи усиновлювачі, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх було відновлено. Онуки : за умови, що на момент смерті військовослужбовця їхні батьки також померли.

: за умови, що на момент смерті військовослужбовця їхні батьки також померли. Цивільні партнери : жінки чи чоловіки, які не перебували в офіційному шлюбі, але проживали однією сім’єю, що підтверджено судовим рішенням.

: жінки чи чоловіки, які не перебували в офіційному шлюбі, але проживали однією сім’єю, що підтверджено судовим рішенням. Інші утриманці: особи, які перебували на утриманні загиблого відповідно до законодавства.

Загальна сума допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень ділиться порівну між усіма членами родини, які мають право на отримання цих коштів.

Важливо! Виплати регулюються Постановою Кабінету Міністрів України №168, яка визначає порядок нарахування допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам під час дії воєнного стану.