Як зрозуміти, чи надійшла допомога на тверде паливо

Отримувачі житлових субсидій та пільг, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом та які мають право на додаткову підтримку, отримали повідомлення в особисті кабінети на вебпорталі ПФУ. Повідомлення стосується призначення пільги.

Які повідомлення отримали українці

Тим, кому вже у 2024 році було призначено житлову субсидію чи пільгу щодо опалення приміщень твердим паливом, й тим, хто надавав від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передачу та обробку персональних даних, призначено автоматично додаткову допомогу.

Читайте також Виплати біженцям: як оформити виплати тим, хто перебуває за кордоном

Зверніть увагу! Додатково звертатися за призначенням допомоги не потрібно.

Водночас домогосподарства, які ще не отримали житлову субсидію чи пільгу на придбання твердого палива та потребують державної допомоги, отримали повідомлення про необхідність надати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Як можна надати згоду на обробку даних онлайн

Це можна зробити за допомогою особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж у сервісних центрах територіальних органів Фонду.

Надати згоду на вебпорталі:

Спочатку потрібно увійти на вебпортал ПФУ та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису" або системи ID.GOV.UA.

Обрати в особистому кабінеті вкладку "Дистанційне інформування".

Після цього варто заповнити клітинку біля пункту "Згода на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для отримання додаткової підтримки населення, в тому числі на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2024 – 2025 років" й натиснути "Зберегти".

Надати згоду в сервісному центрі: