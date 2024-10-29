Як оформити виплати з-за кордону

Оформити пенсію можна щонайменше двома способами – через пошту або інтернет, для цього необхідно зібрати певний пакет документів.

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Через війну багато українців, включаючи людей пенсійного віку, змушені були виїхати за кордон. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснило, як забезпечити безперервність пенсійних виплат.

Зауважте! Навіть перебуваючи за межами України, громадяни можуть подати заявку на призначення пенсії вперше, використовуючи інтернет або пошту.

Процес оформлення виплат

Як оформити пенсію дистанційно для українців за кордоном:

Зайти на портал Пенсійного фонду. Оформити електронний підпис для доступу до електронного кабінету. У розділі "Про пенсійне забезпечення" вибрати вкладку "Заява на призначення пенсії" і потрібний вид виплат. Заповнити анкету, додати копії необхідних документів. Перевірити дані, підписати заяву електронним підписом і надіслати її в електронному форматі до ПФУ.

Також є варіант оформлення через пошту: