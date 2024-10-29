Как оформить выплаты из-за границы

Оформить пенсию можно как минимум двумя способами – через почту или интернет, для этого необходимо собрать определенный пакет документов.

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Из-за войны многие украинцы, включая людей пенсионного возраста, вынуждены были выехать за границу. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснило, как обеспечить непрерывность пенсионных выплат.

Заметьте! Даже находясь за пределами Украины, граждане могут подать заявку на назначение пенсии впервые, используя интернет или почту.

Процесс оформления выплат

Как оформить пенсию дистанционно для украинцев за границей:

Зайти на портал Пенсионного фонда. Оформить электронную подпись для доступа к электронному кабинету. В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и нужный вид выплат. Заполнить анкету, добавить копии необходимых документов. Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и отправить его в электронном формате в ПФУ.

Также есть вариант оформления через почту: