Как оформить субсидию

В приложении Дия процесс подачи заявки на субсидию упрощен. Большинство данных автоматически подтягивается из различных реестров без участия заявителя.

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Подать заявку на субсидию можно следующим образом:

  • Авторизоваться или зарегистрироваться на diia.gov.ua. Нужно иметь электронную подпись или авторизоваться через банк.
  • Выбрать услугу "Заявление на субсидию".
  • Проверить и обновить при необходимости данные профиля.
  • Указать адрес, где будет оформлена субсидия.
  • Выбрать услуги и заполнить данные о них.
  • Указать IBAN банковского счета, куда будут перечислены средства.
  • Ввести данные зарегистрированных или фактически проживающих лиц и их родственников.
  • Проверить введенную информацию и подписать заявление.