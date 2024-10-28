Как оформить субсидию

В приложении Дия процесс подачи заявки на субсидию упрощен. Большинство данных автоматически подтягивается из различных реестров без участия заявителя.

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Подать заявку на субсидию можно следующим образом: