Как оформить субсидию
В приложении Дия процесс подачи заявки на субсидию упрощен. Большинство данных автоматически подтягивается из различных реестров без участия заявителя.
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Подать заявку на субсидию можно следующим образом:
- Авторизоваться или зарегистрироваться на diia.gov.ua. Нужно иметь электронную подпись или авторизоваться через банк.
- Выбрать услугу "Заявление на субсидию".
- Проверить и обновить при необходимости данные профиля.
- Указать адрес, где будет оформлена субсидия.
- Выбрать услуги и заполнить данные о них.
- Указать IBAN банковского счета, куда будут перечислены средства.
- Ввести данные зарегистрированных или фактически проживающих лиц и их родственников.
- Проверить введенную информацию и подписать заявление.