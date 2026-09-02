"Ми зайшли в глухий кут": ЄС шукає шляхи для фінансування України

Євросоюз не відмовляється від пошуку додаткових джерел для фінансування потреб України, хоча згоди щодо використання заморожених активів Росії досягти поки не вдалося. Глави МЗС країн ЄС 2 вересня в Ірландії обговорять, як посилити підтримку Києва.

Звідки Україна може отримати кошти

Очільниця МЗС головуючої в ЄС Ірландії Гелен Макенті перед початком зустрічі міністрів закордонних справ розповіла про це журналістам, пише Укрінформ.

За її словами, країнам ЄС поки не вдалося розблокувати використання заморожених активів Росії для фінансування допомоги Україні.

Нам не вдалося розблокувати це питання, ми зайшли в глухий кут,

– зізналася Макенті.

Проте дипломатка наголосила, що необхідні кошти можуть надійти з інших джерел.

Зокрема, глави МЗС обговорюватимуть можливість надання фінансової допомоги Україні через безпекові позики чи через Європейський фонд миру, який прагнуть розблокувати.

Які країни вже надають допомогу

Макенті зазначила, що багато країн ЄС виступають за те, щоб кошти від використання російських активів спрямовувалися на підтримку України.

Водночас, за її словами, деякі держави готові підтримувати Україну на двосторонньому рівні, не чекаючи загального консенсусу. Зокрема, Ірландія вже виділила додаткові 125 мільйонів євро.

Також Велика Британія нещодавно долучилася до загальної позики. Ірландію у цьому питанні підтримують і Канада, Норвегія, Швейцарія та багато інших країн.

Щодо всіх цих питань немає консенсусу, але я вважаю, що з плином часу, оскільки Росія невпинно продовжує свої атаки і, здається, лише посилює їх, ми повинні переконатися, що наша підтримка також буде невпинною і що ми будемо абсолютно непохитними,

– підкреслила глава МЗС Ірланідї.

Дипломатка додала, що окремим пунктом обговорень на зустрічі міністрів стануть санкції проти Москви. Зараз ЄС зосередиться на обмеженнях проти понад 1 600 фізичних та юридичних осіб із Росії.

Нагадаємо, наразі Україна має дефіцит приблизно у 27 мільярдів доларів в оборонному бюджеті. Київ вже звернувся за допомогою до міжнародних партнерів з проханням надати екстрене фінансування.

Зважаючи на потреби України, ЄС знову повернулося до теми використання заморожених активів Росії для допомоги Києву. Однак Бельгія не поступається і виступає проти цієї ініціативи.