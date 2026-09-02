Откуда Украина может получить средства

Глава МИД Ирландии, председательствующей в ЕС, Хелен Макенти перед началом встречи министров иностранных дел рассказала об этом журналистам, пишет Укринформ.

По ее словам, странам ЕС пока не удалось разблокировать использование замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

Нам не удалось разблокировать этот вопрос, мы зашли в тупик,

– призналась Макенти.

Однако дипломатка подчеркнула, что необходимые средства могут поступить из других источников.

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В частности, главы МИД будут обсуждать возможность оказания финансовой помощи Украине через займы на обеспечение безопасности или через Европейский фонд мира, который стремятся разблокировать.

Какие страны уже оказывают помощь

Макенти отметила, что многие страны ЕС выступают за то, что средства от использования российских активов направлялись бы на поддержку Украины.

В то же время, по ее словам, некоторые государства готовы поддерживать Украину на двустороннем уровне, не дожидаясь общего консенсуса. В частности, Ирландия уже выделила дополнительные 125 миллионов евро.

Также Великобритания недавно присоединилась к общему кредиту. Ирландию в этом вопросе поддерживают и Канада, Норвегия, Швейцария и многие другие страны.

По всем этим вопросам нет консенсуса, но я считаю, что со временем, поскольку Россия неустанно продолжает свои атаки и, похоже, только усиливает их, мы должны убедиться, что наша поддержка также будет неустанной и что мы будем абсолютно непоколебимы,

– подчеркнула глава МИД Ирландии.

Дипломатка добавила, что отдельным пунктом обсуждений на встрече министров станут санкции против Москвы. Сейчас ЕС сосредоточится на ограничениях в отношении более 1 600 физических и юридических лиц из России.

Напомним, в настоящее время Украина испытывает дефицит примерно в 27 миллиардов долларов в оборонном бюджете. Киев уже обратился за помощью к международным партнерам с просьбой предоставить экстренное финансирование.

Учитывая потребности Украины, ЕС вновь вернулся к теме использования замороженных активов России для помощи Киеву. Однако Бельгия не сдается и выступает против этой инициативы.