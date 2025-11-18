Іспанія допоможе Україні зі зброєю: Мадрид виділяє мільярдну допомогу

Іспанія надасть Україні новий пакет фінансової підтримки. Зокрема, Мадрид профінансує закупівлю американської зброї.

Яку допомогу виділяє Іспанія?

Розмір допомоги цього року складе близько 1 мільярда євро. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає 24 Канал з посиланням на El Pais.

Дивіться також Зеленський запропонував Греції спільно виробляти зброю

Альбарес пояснив, що значна частина цих коштів піде на фінансування пакету військової допомоги у рамках закупівлі американської зброї за програмою PURL.

Але також гроші виділять на придбання обладнання, а саме генераторів, які необхідні для пом'якшення наслідків від ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Іспанія має довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його доти, доки триватиме війна,

– наголосив іспанський міністр.

Він додав, що, окрім коштів на зброю, Іспанія допомагає Києву в інших сферах. Наприклад, Мадрид прийняв приблизно 250 тисяч біженців з України, зокрема, 40 тисяч дітей.

Варто знати! За словами Альбареса, Іспанія також послідовно підтримує вступ України до Євросоюзу. Окремо Мадрид виступає за створення спеціального трибуналу, який має судити високопосадовців Росії, відповідальних за агресію Москви проти України.

Як Іспанія допомагає Україні?

Заяви про фінансову підтримку прозвучали на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Мадриду у вівторок, 18 листопада. Український лідер зустрівся з керівниками іспанського оборонного сектору, прагнучи посилити протиповітряну оборону Києва на тлі російського вторгнення, пише Reuters.

Зокрема, Зеленський відвідав штаб-квартиру компанії Indra (IDR.MC), яка спеціалізується на радарах та антидронових системах, а також низку інших оборонних підприємств.

Сучасні радари, технології боротьби з дронами, критично важливе обладнання — усе це означає кращий захист людських життів. Україні потрібно посилити ППО – додаткові системи та ракети до них,

– зазначив Зеленський після зустрічей.

За словами президента, він очікує результативного візиту, який "призведе до угод, що дадуть нам більше сили".

Важливо! У лютому Іспанія заявила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд євро у 2025 році в межах 10-річної двосторонньої угоди з безпеки й оборони, підписаної країнами у травні 2024 року.

Хто ще доєднався до ініціативи PURL?