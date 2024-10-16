Понад 20 тисяч гривень: хто отримає гроші до зими

Вразливі категорії ВПО зможуть отримати до 21 тисячі гривень на підготовку до зими. Допомогу нададуть у вигляді коштів та ваучерів на купівлю зимових речей, палива тощо.

Допомога для ВПО

Таку допомогу отримають ВПО вразливих категорій, які живуть у Томаківській територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, а також у місті Дніпро.

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У Дніпрі на допомогу можуть розраховувати ВПО, що живуть у місцях тимчасового поселення (шелтерах). До вразливих категорій належать:

особи з інвалідністю першої або другої групи;

люди похилого віку (60 років і більше);

домогосподарства з одним головою (одинокі матері/батьки) та жінки, які є основними опікунами родини;

родини з трьома й більше дітьми до 18 років або до 23 років у разі навчання;

вагітні жінки та родини з дітьми віком до трьох років;

особи з хронічними або серйозними хворобами, зокрема психічними розладами.

Форми допомоги відрізняються залежно від місця проживання ВПО:

у Томаківській територіальній громаді – допомога у вигляді цільових коштів для придбання палива для обігріву, сума допомоги становить до 21 тисяч гривень на одне домогосподарство;

у місті Дніпро – ваучери на купівлю зимових речей та ковдр (один ваучер номіналом 4 тисячі гривень на одного члена родини) та ваучери на засоби альтернативного живлення та освітлення (2 тисячі гривень на сім’ю).

Зверніть увагу! Для отримання допомоги необхідно мати документи, що підтверджують статус постраждалого від війни або ВПО.

У Дніпрі пріоритет надається переселенцям, які мешкають у тимчасових поселеннях та перемістилися протягом останнього місяця.

Допомога Павлограду

ВПО, які проживають у Павлограді та прилеглому до нього Павлоградському районі Дніпропетровської області, відтепер мають право на отримання грошових виплат від благодійного фонду "Карітас-Спес". Ця ініціатива є частиною проєкту "Надзвичайна допомога з подолання наслідків військових дій в Україні".

За певних умов, фінансова допомога у розмірі 10 800 гривень на одну особу доступна для тих, хто її потребує. Більш детальна інформація щодо критеріїв отримання цієї допомоги у Павлограді буде повідомлена додатково.

Умови отримання допомоги: