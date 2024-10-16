Скільки українців мають високі пенсії

Понад 1,3 мільйона українців отримують пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень, повідомляють у ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду України, більша частина пенсіонерів отримує пенсії до 5 тисяч гривень.

Статистика розподілу пенсій за розміром виглядає так:

До 3 000 гривень отримують 25,8% пенсіонерів,

Від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3%,

Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%,

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,6%.

Середня пенсія для тих, хто отримує понад 10 тисяч гривень, складає 15 354 гривні.

Яка середня пенсія в Україні

Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 851,86 гривень, що на 466,61 гривень більше, ніж на початку року, зростання склало 8,7%.

Кількість пенсіонерів за цей період зменшилася на 173 944 осіб, і наразі їх кількість становить 10 342 593.

Зауважте! У бездефіцитному бюджеті ПФУ на 2024 рік доходи становлять 864 мільярди гривень, а витрати – 861 мільярд гривень. За проєктом державного бюджету на 2025 рік, ПФУ також залишатиметься бездефіцитним.