Сколько украинцев имеют высокие пенсии

Более 1,3 миллиона украинцев получают пенсии, превышающие 10 тысяч гривен, сообщают в ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда Украины, большая часть пенсионеров получает пенсии до 5 тысяч гривен.

Статистика распределения пенсий по размеру выглядит так:

До 3 000 гривен получают 25,8% пенсионеров,

От 3 001 до 4 000 гривен – 17,3%,

От 4 001 до 5 000 гривен – 18,6%,

От 5 001 до 10 000 гривен – 25,6%.

Средняя пенсия для тех, кто получает более 10 тысяч гривен, составляет 15 354 гривны.

Какая средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Украине составил 5 851,86 гривен, что на 466,61 гривен больше, чем в начале года, рост составил 8,7%.

Количество пенсионеров за этот период уменьшилось на 173 944 человек, и сейчас их количество составляет 10 342 593.

Заметьте! В бездефицитном бюджете ПФУ на 2024 год доходы составляют 864 миллиарда гривен, а расходы – 861 миллиард гривен. По проекту государственного бюджета на 2025 год, ПФУ также будет оставаться бездефицитным.