За что могут лишить пенсии

Часть пенсии может быть изъята в случае нарушений, если пенсионер вовремя не сообщит о важных изменениях в своем статусе, напоминают в ПФУ.

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К таким изменениям относятся:

получение ID-карты вместо старого паспорта;

изменение фамилии или других личных данных;

новый налоговый номер;

изменение места регистрации или трудоустройства.

Обратите внимание! Это предусмотрено статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Трудоустройство или увольнение также может влиять на право пенсионера на перерасчет пенсии или получение дополнительных выплат. Если пенсионер получает незаконные доплаты, их придется вернуть, причем Пенсионный фонд будет удерживать эти средства из пенсии.

Важно! Сообщить об изменениях необходимо в течение 10 дней с момента их наступления. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал ПФУ.