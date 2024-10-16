Помощь для ВПЛ

Такую помощь получат ВПЛ уязвимых категорий, которые живут в Томаковской территориальной общине Никопольского района Днепропетровской области, а также в городе Днепр.

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В Днепре на помощь могут рассчитывать ВПЛ, живущих в местах временного поселения (шелтерах). К уязвимым категориям относятся:

лица с инвалидностью первой или второй группы;

люди пожилого возраста (60 лет и более);

домохозяйства с одним главой (одинокие матери/отцы) и женщины, которые являются основными опекунами семьи;

семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет в случае обучения;

беременные женщины и семьи с детьми в возрасте до трех лет;

лица с хроническими или серьезными болезнями, в частности психическими расстройствами.

Формы помощи отличаются в зависимости от места проживания ВПЛ:

в Томаковской территориальной громаде – помощь в виде целевых средств для приобретения топлива для обогрева, сумма помощи составляет до 21 тысяч гривен на одно домохозяйство;

в городе Днепр – ваучеры на покупку зимних вещей и одеял (один ваучер номиналом 4 тысячи гривен на одного члена семьи) и ваучеры на средства альтернативного питания и освещения (2 тысячи гривен на семью).

Обратите внимание! Для получения помощи необходимо иметь документы, подтверждающие статус пострадавшего от войны или ВПЛ.

В Днепре приоритет предоставляется переселенцам, которые проживают во временных поселениях и переместились в течение последнего месяца.

Помощь Павлограду

ВПЛ, проживающих в Павлограде и прилегающем к нему Павлоградском районе Днепропетровской области, отныне имеют право на получение денежных выплат от благотворительного фонда "Каритас-Спес". Эта инициатива является частью проекта "Чрезвычайная помощь по преодолению последствий военных действий в Украине".

При определенных условиях, финансовая помощь в размере 10 800 гривен на одного человека доступна для тех, кто в ней нуждается. Более подробная информация о критериях получения этой помощи в Павлограде будет сообщена дополнительно.

Условия получения помощи: