Пільгова пенсія про яку мовчать: хто може вийти на пенсію раніше

Пенсійний вік може знижуватися на 5 або 10 років, а іноді й більше, залежно від виду діяльності. Це стосується не лише шахтарів і металургів, а й багатьох інших професій.

Хто може піти на пенсію за віком на пільгових умовах

Списки пільгових професій та шкідливих виробництв затверджувалися окремими постановами в різні роки, повідомляють "На пенсії". Загалом ці списки містять тисячі різних пунктів, охоплюючи десятки виробництв та сотні професій і посад у відповідних галузях.

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Наприклад, для металургів і шахтарів передбачено спеціальні умови виходу на пенсію – незалежно від віку, якщо вони мають стаж за списком №1 не менше 25 років. Тобто, почавши працювати в гарячому цеху заводу з 18 років, можна вийти на пенсію вже в 43 роки.

Зверніть увагу! Залежно від того, в якій період працювала людина, слід звертати увагу саме на списки, що діяли в ті роки. Можливо, професія, яка була пільговою раніше, більше не входить до нових списків, або навпаки.

Існує також перелік професій, на яких досить відпрацювати 20 років, щоб вийти на пенсію без додаткових вимог. Серед них: робітники очисного вибою, прохідники та сталевари. У таких випадках атестація робочого місця не потрібна.

СПИСОК №1

Тим, хто працював за списком №1, пенсію призначають у 50 років. Виплати можуть отримати:

чоловіки, які мають не менше 25 років загального стажу, з яких 10 років – пільгового;

жінки, у яких загальний стаж складає 20 років, з яких 7 років і 6 місяців – пільгового.

Важливо! Якщо пільгового стажу менше, ніж зазначено, але не менше половини від необхідного, то пенсійний вік може бути зменшений на кілька років. Наприклад, чоловікові для виходу на пенсію за списком №1 потрібно 10 років пільгового стажу, а якщо в нього є лише 5 років, то він зможе піти на пенсію на 5 років раніше.

СПИСОК №2

Для тих, хто працював за списком №2, пенсію призначають у 55 років. Вийти на заслужений відпочинок раніше можуть:

чоловіки, які мають 30 років загального стажу та 12,5 років пільгового стажу за списком №2;

жінки, які мають 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років – пільгового.