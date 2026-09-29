Як платити за світло вдвічі менше: економія з двозонним лічильником

Українці мають можливість суттєво зменшити свої щомісячні витрати на комунальні послуги за допомогою сучасних приладів обліку. Правильно обраний пристрій дозволяє сплачувати за використані кіловати за значно вигіднішими умовами.

Як двозонний лічильник допомагає економити гроші

Встановлення багатофазного приладу обліку дозволяє побутовим споживачам суттєво зменшити витрати на комунальні послуги завдяки розподілу доби на часові зони. За даними ПРИКАРПАТЕНЕРГО., двозонний лічильник наразі гарантує такі розцінки:

у денний час з 07:00 до 23:00 діє стандартна ставка 4,32 гривні за кіловат-годину;

тоді як у нічний період з 23:00 до 07:00 вартість знижується рівно вдвічі – до 2,16 гривні за кіловат-годину.

За розрахунками фахівців ДТЕК Київські електромережі, підключення пристрою "день-ніч" дає помітну вигоду для родинного бюджету залежно від обсягів споживання:

при використанні 200 кіловат-годин на місяць вдасться зберегти 79 гривень;

при споживанні 500 кіловат-годин економія сягне 198 гривень;

а активне використання 800 кіловат-годин збереже в гаманці 317 гривень.

Саме тому перенесення роботи енергоємних приладів на нічний час є найбільш доступним способом скоротити щомісячні рахунки.

До слова, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишається незмінною до 31 жовтня 2026 року. Чи буде підвищення вартості далі – невідомо. Поки уряд не розглядає такий варіант. Зокрема, через початок опалювального сезону.