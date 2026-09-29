Как двухзонный счетчик помогает экономить деньги

Установка двухзонного прибора учета позволяет бытовым потребителям существенно сократить расходы на коммунальные услуги благодаря разделению суток на временные зоны. По данным ПРИКАРПАТЕНЕРГО, такой счетчик в настоящее время гарантирует следующие тарифы:

в дневное время с 07:00 до 23:00 действует стандартная ставка 4,32 гривны за киловатт-час;

тогда как в ночное время с 23:00 до 07:00 стоимость снижается ровно вдвое – до 2,16 гривны за киловатт-час.

По расчетам специалистов ДТЭК Киевские электросети, подключение устройства "день-ночь" дает заметную выгоду для семейного бюджета в зависимости от объемов потребления:

при потреблении 200 киловатт-часов в месяц удастся сэкономить 79 гривен;

при потреблении 500 киловатт-часов экономия составит 198 гривен;

а активное использование 800 киловатт-часов позволит сэкономить 317 гривен.

Именно поэтому перенос работы энергоемких приборов на ночное время является наиболее доступным способом сократить ежемесячные счета.

К слову, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменной до 31 октября 2026 года. Будет ли повышение стоимости в дальнейшем – неизвестно. Пока правительство не рассматривает такой вариант. В частности, из-за начала отопительного сезона.