Какой тариф на электроэнергию будет действовать в октябре

Базовая цена на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час, говорится в сообщении экс-премьера Юлии Свириденко. Правительство продлило действие фиксированного тарифа до 31 октября 2026 года.

Эта цена применяется к бытовым потребителям независимо от объема потребленной электроэнергии, если для них не предусмотрены специальные условия расчета. Соответствующее решение правительства также сохраняет льготную цену для определенных категорий потребителей, использующих электроотопление.

Кто может платить за свет более 2 гривен

В начале отопительного сезона для отдельных домохозяйств предусмотрен льготный тариф на электроэнергию. Он касается жилья, оборудованного в установленном порядке электроотопительными установками, а также определенных категорий многоквартирных домов, которые не газифицированы и не имеют централизованного или автономного теплоснабжения.

С 1 октября по 30 апреля такие потребители могут платить 2,64 гривны за киловатт при условии, что месячное потребление не превышает 2 000 киловатт в час. Если использовано больше электроэнергии, весь объем потребления за соответствующий месяц оплачивается по стандартной цене – 4,32 гривны за киловатт-час.

Льгота не распространяется автоматически на всех, кто пользуется электрическими обогревателями. Право на нее имеют определенные категории потребителей, а электроотопление должно быть оформлено в установленном порядке.

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Как платить меньше с помощью двухзонного счетчика

Сократить расходы на электроэнергию можно и с помощью многозонного счетчика, который фиксирует потребление в зависимости от времени суток. При таком способе учета стоимость киловатт-часа меняется в соответствии с тарифными коэффициентами, поэтому часть потребления может обходиться дешевле.

Двухзонный счетчик, известный как "день-ночь", делит сутки на два периода. С 07:00 до 23:00 действует стандартная цена – 4,32 гривны за киловатт-час, тогда как в ночное время, с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит 2,16 гривны, то есть вдвое дешевле.

Важно! Такой вариант может быть выгоден для семей, которые имеют возможность переносить часть потребления на ночные часы. Например, стиральную или посудомоечную машину можно запускать после 23:00, а бойлер настроить на нагрев воды ночью.

Трехзонный счетчик: когда электроэнергия дорожает

Трехзонный счетчик делит сутки на ночной, полупиковый и пиковый периоды. Ночью электроэнергия стоит дешевле всего, однако в часы наибольшей нагрузки на энергосистему тариф растет, поэтому при таком учете важно учитывать не только время работы техники, но и объем потребления в каждой зоне.

Для бытовых потребителей предусмотрены следующие тарифы:

Ночной тариф – с 23:00 до 07:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Полупик – с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час.

Пик – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Трехзонный учет сам по себе не гарантирует экономии: если значительная часть электроэнергии потребляется в пиковые часы, счет может оказаться даже больше. Такой счетчик стоит рассматривать тем, кто может планировать работу энергоемкой техники с учетом тарифных зон.

Подорожает ли электроэнергия с 1 ноября

Вопрос стоимости электроэнергии после 31 октября остается открытым. Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно рассказала 24 Каналу, что с 1 ноября тариф для населения вряд ли изменится, однако в 2027 году возможно постепенное повышение.

Действующее решение правительства предусматривает действие тарифа 4,32 гривны за киловатт-час до 31 октября 2026 года включительно. Что будет с ценой после этой даты, пока зависит от дальнейших решений Кабмина.

Эксперт Кристина Ненно считает, что резкого повышения тарифа для населения с 1 ноября не будет. По ее мнению, изменения более вероятны в 2027 году, когда вопрос об экономически обоснованной стоимости электроэнергии может стать более актуальным.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Я думаю, что повышения именно с ноября не будет, а оно наступит с 27-го года.

Она объясняет, что повышение тарифа для населения в преддверии сложного отопительного сезона создало бы дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства. Часть украинцев уже потратила значительные средства на альтернативные источники энергии, в частности жильцы многоквартирных домов, которые совместно приобретали оборудование для обеспечения электроснабжения.

Сейчас, если произойдет повышение тарифа, это просто существенно ударит по карманам каждого украинца,

– подчеркнула эксперт.

До какого уровня могут вырасти тарифы в 2027 году

По оценке Кристины Ненно, в перспективе стоимость электроэнергии для населения может вырасти примерно до 6–7 гривен за киловатт-час. В то же время она не ожидает одномоментного повышения до такого уровня и предполагает, что тариф будут пересматривать постепенно.

По прогнозам, это будет ориентировочно 6–7 гривен за киловатт-час, но это не будет резким повышением. Это будет происходить постепенно,

– пояснила Ненно.

В качестве примера эксперт привела возможный сценарий, при котором тариф будут повышать на 50 копеек за определенный период, а впоследствии пересматривать снова. По ее мнению, постепенное изменение стоимости дало бы семьям возможность лучше планировать расходы.

В то же время этот прогноз не является утвержденным тарифным решением. На данный момент правительство не объявило ни конкретной даты повышения, ни новой цены на электроэнергию для населения после окончания октября.

Почему тариф для населения не покрывает все расходы энергетиков

Нынешняя фиксированная цена для населения ниже полной стоимости электроэнергии, а разница компенсируется в рамках механизмов государственной поддержки. По словам Кристины Ненно, длительное сохранение тарифа на нынешнем уровне создает финансовые трудности для энергетических компаний, которые и без того имеют значительные долги.

Компенсируется у нас за счет государственного бюджета. И возникают вопросы по поводу платежеспособности и расходов из бюджета. Я думаю, что долги просто будут накапливаться,

– отметила эксперт.

Она также обратила внимание на расходы, связанные с постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру. Предприятиям нужны средства на ремонт и восстановление поврежденных объектов, поэтому они привлекают кредиты, гранты и международную помощь.

По словам Ненно, повышение тарифов для населения – не единственный способ поддержки энергетических предприятий, однако возможности государственного бюджета по покрытию разницы ограничены. Поэтому вопрос тарифов остается связанным не только с платежками украинцев, но и со способностью энергосистемы финансировать ремонты и стабильную работу.

Будут ли расти другие коммунальные расходы

Даже если тариф на электроэнергию для населения останется неизменным, общие расходы на жилищно-коммунальные услуги могут увеличиться. Кристина Ненно отмечает, что некоторые компании уже пересматривают стоимость обслуживания лифтов, вывоза мусора и содержания внутридомовых сетей.

Среди причин она называет рост стоимости топлива, расходных материалов и заработной платы работников. Например, для предприятий, вывозящих мусор, топливо является одной из основных статей расходов, а обслуживание внутридомовых сетей требует материалов и специалистов, оплата труда которых также дорожает.

Поэтому даже при неизменной цене на электроэнергию украинцам стоит учитывать возможные изменения в других составляющих коммунальных платежей.