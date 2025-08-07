Цифрові гроші, а саме е-гривня, може з’явитися в Україні. Нині НБУ тестує нову модель.

На якому етапі впровадження е-гривні?

Е-гривня – це цифрова форма безготівкової гривні, емітентом якої є Національний банк, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що впровадження цифрової валюти триває: зараз здійнюється підготовка до пілотного проєкту та завершується пошук технологічного партнера.

Паралельно в НБУ спостерігають, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках, як, наприклад, "Цифровий євро".

Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося,

– розповів Пишний.

Як працюватиме е-гривня?

Цифрова гривня – це третя форма національної валюти України. НБУ планує лише пілотувати певні технологічні аспекти нового формату гривні, підтвердити або спростувати деякі гіпотези, які він має.

Заступник очільника НБУ Олексій Шабан додав, що регулятор має на меті реалізувати проєкт е-гривні у відкритому середовищі. Тобто йдеться про реальних учасників, які будуть користуватися пілотними е-гривнями. Зокрема, Нацбанк шукатиме тих, кого зацікавить ідея участі в тестуванні цифрової гривні.

Олексій Шабан повідомив, що громадяни України зможуть самостійно вирішувати, чи будуть вони користуватися цифровою гривнею, чи ні.