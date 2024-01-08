Економіка Німеччини зазнала складнощів у 2023 році: цього року ситуація сильно не зміниться

Німеччина показала один із найгірших економічних результатів серед усіх країн у 2023 році, а цього року ситуація навряд чи значно покращиться. Так сталося через низку причин, зокрема слабкий світовий попит, енергетичні та інфраструктурні проблеми.

Економіка Німеччини у поганому стані

У жовтні минулого року промислові замовлення майже опустилися до мінімального рівня з середини 2020 року. Очікується, що сьогодні цей показник зросте на 1%, але це все одно кардинально не змінить ситуацію.

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Натомість завтра також очікується оновлення даних щодо промислового виробництва, зокрема чи почне воно відновлюватися після п'ятимісячного спаду. Нині воно перебуває на такому ж низькому рівні, що й замовлення.

15 січня німецькі урядовці оприлюднять першу національну оцінку ВВП Групи семи на 2023 рік. Воно, ймовірно, продемонструє невелике річне падіння на 0,1% (за оцінкою Бундесбанк) або 0,3% (за оцінкою Єврокомісії).

Такі погані показники країна демонструвала у 2009 році під час світової фінансової кризи та у 2020 році під час пандемії. Бундесбанк очікує, що цього року загальне зростання у 2024 році становитиме лише 0,4%.

До слова економічні проблеми також викликають проблеми в енергетиці, які спричинила відмова від російського газу.