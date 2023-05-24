Російський центробанк створив польові офіси поблизу передової, – Bloomberg

Російська економіка поступово стає все більш орієнтованою на військові потреби країни. Ще одним кроком до цього стало створення польових офісів центробанку поблизу передової.

Для чого Росії польові офіси

Аби уникнути розкриття державної таємниці та обійти комерційних кредиторів, від імені Міноборони Росії були створені польові установи, які підпорядковуються Центральному банку країни-агресора. Вони є своєрідним "військом" на, яке поширюються військові статути.

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Поблизу передової працює вже близько 90 таких установ, які займаються різними фінансовими операціями. Наприклад там можна відкрити поточний рахунок чи зняти готівку або навіть оформити банківську картку. Також вони займаються розподіленням бюджетних коштів для мешканців окупованих територій.

Нагадаємо! Керує такими установами заступник голови ЦБ Росії офіцер Сергій Бєлов. Фінансування спрямовується з державного бюджету до бойових частин. До слова, Бєлов не перебуває під санкціями.

Таким чином Росія намагається вмовити більше росіян піти на війну в Україну пропонуючи їм фінансові послуги та пільги. Наприклад у березні 2022 року банк закупив для польових установ спальні мішки, намети та дров'яні печі.

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