У випадку відмови передати закордонний паспорт у міграційний відділ МВС або МФЦ його протягом п'яти днів визнають недійсним. Про ці нововведення в законодавстві окупантів повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як тепер відбуватиметься мобілізація в Росії

Поправки до законопроєкту про вилучення паспортів вже ухвалили в нижній палаті російського парламенту. Ввійдуть в силу ці нововведення після того, як їх розгляне Рада федерації та підпише сам Путін.

Згідно з новим законом, російські призовники будуть змушені передавати свій паспорт на зберігання у відповідні служби, а отримати назад його можна буде вже після повернення з армії. Вочевидь, в Росії вже починають розуміти, що їхати на війну в Україну – не весела пригода, а скоріше квиток в один кінець, і окупанти намагаються перерізати мобілізованим усі шляхи до втечі.

Втім, російські адвокати переконані, що законопроєкт ще не зачепить осінній призов 2023 року, адже закон вступить у силу лише через 180 днів після підписання його Володимиром Путіним.

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