У випадку відмови передати закордонний паспорт у міграційний відділ МВС або МФЦ його протягом п'яти днів визнають недійсним. Про ці нововведення в законодавстві окупантів повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Як тепер відбуватиметься мобілізація в Росії
Поправки до законопроєкту про вилучення паспортів вже ухвалили в нижній палаті російського парламенту. Ввійдуть в силу ці нововведення після того, як їх розгляне Рада федерації та підпише сам Путін.
Згідно з новим законом, російські призовники будуть змушені передавати свій паспорт на зберігання у відповідні служби, а отримати назад його можна буде вже після повернення з армії. Вочевидь, в Росії вже починають розуміти, що їхати на війну в Україну – не весела пригода, а скоріше квиток в один кінець, і окупанти намагаються перерізати мобілізованим усі шляхи до втечі.
Втім, російські адвокати переконані, що законопроєкт ще не зачепить осінній призов 2023 року, адже закон вступить у силу лише через 180 днів після підписання його Володимиром Путіним.
Кого Кремль вербує на війну проти України
- На тимчасово окупованих територіях України росіяни починають мобілізувати колаборантів. Відтепер у гарячі точки їхатимуть зрадники України, які зовсім нещодавно закликали "рускій мір". Вербують їх як "охоронців" – буцімто вони охоронятимуть державний кордон.
- Щоб якомога сильніше відтягти відкриту мобілізацію, в Росії вже вербують сиріт. У приморському краї їм обіцяють подарувати житло в обмін на службу в Україні. Цих новобранців один з російських депутатів пропонує кидати у гарячі точки.
- Та на війну підуть не тільки сироти, але і підлітки – на окупованих територіях в армію Росії проти волі забирають неповнолітніх юнаків. Окрім того, країна-агресор підвищила і призовний вік – тепер воювати можуть забрати чоловіків до 60 років.