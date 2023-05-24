В случае отказа передать загранпаспорт в миграционный отдел МВД или МФЦ, его в течение пяти дней признают недействительным. Об этих нововведениях в законодательстве оккупантов сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Поправки к законопроекту об изъятии паспортов уже были приняты в нижней палате российского парламента. Вступят в силу эти нововведения после того, как их рассмотрит Совет федерации и подпишет сам Путин.

Согласно новому закону, российские призывники будут вынуждены передавать свой паспорт на хранение в соответствующие службы, а получить обратно его можно будет уже по возвращении из армии. Очевидно, в России уже начинают понимать, что ехать на войну в Украину – не веселое приключение, а скорее билет в один конец, и оккупанты пытаются перерезать мобилизованным все пути к бегству.

Впрочем, российские адвокаты убеждены, что законопроект еще не коснется осеннего призыва 2023 года, ведь закон вступит в силу только через 180 дней после подписания его Владимиром Путиным.

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