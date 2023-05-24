Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, также Кремлю не нужно объявление военного положения и закрытие границ.
Смотрите также "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине
У россиян пошатнулось доверие к власти
Загородний отметил, что Путин не будет официально объявлять о начале полной мобилизации. В Кремле понимают, что это может вызвать недовольство у россиян, ведь они ожидали, что воевать будет только контрактная армия.
Путин сказал четыре месяца назад, что мобилизация окончена. Он попал в ловушку, потому что сказал одно, а теперь оказывается, что это не так. Россияне не ждали мобилизации. Они думали, что будет воевать контрактная армия, в которой частью этого контракта становится смерть,
– считает он.
Политолог убежден, что после событий на Белгородщине у россиян пошатнулось доверие к военно-политическому руководству страны-агрессорки. Это еще одна причина, чтобы не объявлять о мобилизации.
Объявит ли Кремль полную мобилизацию: смотрите видео
Пропаганда может сработать наоборот
Тарас Загородний предположил, что объявлять о военном положении и закрытии границ в Кремле тоже не будут. Фактически, когда россиянин получает повестку, он и так не имеет возможности уехать из России.
"Это может сработать против самих россиян. Есть истерия вокруг "украинских ДРГ", "украинских войск в Белгороде". Пропаганда начнет работать наоборот: не на объединение россиян, а на их разъединение. Они будут понимать, что на самом деле дела очень плохие", – добавил политолог.
"Освобождение" Белгородской области: главное
- Совместными усилиями легион "Свобода России" и РДК начали операцию, направленную на, как они утверждают, "освобождение" российских регионов от режима Путина. Операцию начали 22 мая, и уже "уволили" города Козинку, Грайворон и Гору-Подол в Белгородской области. По данным местных властей, были ранены двое гражданских лиц, погибших нет.
- Конечно, в Кремле сразу взялись винить во всем "украинскую ДРГ". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о якобы попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской ДРГ". По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.
- Известно, что российские оккупанты уже усиливают меры безопасности.