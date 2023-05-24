Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, также Кремлю не нужно объявление военного положения и закрытие границ.

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У россиян пошатнулось доверие к власти

Загородний отметил, что Путин не будет официально объявлять о начале полной мобилизации. В Кремле понимают, что это может вызвать недовольство у россиян, ведь они ожидали, что воевать будет только контрактная армия.

Путин сказал четыре месяца назад, что мобилизация окончена. Он попал в ловушку, потому что сказал одно, а теперь оказывается, что это не так. Россияне не ждали мобилизации. Они думали, что будет воевать контрактная армия, в которой частью этого контракта становится смерть,

– считает он.

Политолог убежден, что после событий на Белгородщине у россиян пошатнулось доверие к военно-политическому руководству страны-агрессорки. Это еще одна причина, чтобы не объявлять о мобилизации.

Объявит ли Кремль полную мобилизацию: смотрите видео

Пропаганда может сработать наоборот

Тарас Загородний предположил, что объявлять о военном положении и закрытии границ в Кремле тоже не будут. Фактически, когда россиянин получает повестку, он и так не имеет возможности уехать из России.

"Это может сработать против самих россиян. Есть истерия вокруг "украинских ДРГ", "украинских войск в Белгороде". Пропаганда начнет работать наоборот: не на объединение россиян, а на их разъединение. Они будут понимать, что на самом деле дела очень плохие", – добавил политолог.

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