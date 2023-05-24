Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, також Кремлю не потрібне оголошення воєнного стану та закриття кордонів.

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У росіян похитнулась довіра до влади

Загородній зазначив, що Путін не буде офіційно оголошувати про початок повної мобілізації. У Кремлі розуміють, що це може викликати незадоволення у росіян, адже вони очікували, що воювати буде лише контрактна армія.

Путін сказав чотири місяці тому, що мобілізація закінчена. Він потрапив у власну пастку, бо сказав одне, а тепер виявляється, що це не так. Росіяни не чекали на мобілізацію. Вони думали, що воюватиме контрактна армія, в якої частиною цього контракту стає смерть,

– вважає він.

Політолог переконаний, що після подій на Бєлгородщині у росіян похитнулась довіра до військово-політичного керівництва країни-агресорки. Це ще одна причина, щоб не оголошувати про мобілізацію.

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Пропаганда може спрацювати навпаки

Тарас Загородній припустив, що оголошувати про воєнний стан та закриття кордонів у Кремлі теж не будуть. Фактично коли росіянин отримує повістку, він й так не має можливість виїхати з Росії.

"Це може спрацювати проти самих росіян. Є істерія навколо "українських ДРГ", "українських військ у Бєлгороді". Пропаганда почне працювати навпаки: не на об'єднання росіян, а на їх роз'єднання. Вони будуть розуміти, що насправді справи дуже погані", – додав політолог.

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