Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, також Кремлю не потрібне оголошення воєнного стану та закриття кордонів.
Дивіться також "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині
У росіян похитнулась довіра до влади
Загородній зазначив, що Путін не буде офіційно оголошувати про початок повної мобілізації. У Кремлі розуміють, що це може викликати незадоволення у росіян, адже вони очікували, що воювати буде лише контрактна армія.
Путін сказав чотири місяці тому, що мобілізація закінчена. Він потрапив у власну пастку, бо сказав одне, а тепер виявляється, що це не так. Росіяни не чекали на мобілізацію. Вони думали, що воюватиме контрактна армія, в якої частиною цього контракту стає смерть,
– вважає він.
Політолог переконаний, що після подій на Бєлгородщині у росіян похитнулась довіра до військово-політичного керівництва країни-агресорки. Це ще одна причина, щоб не оголошувати про мобілізацію.
Чи оголосить Кремль повну мобілізацію: дивіться відео
Пропаганда може спрацювати навпаки
Тарас Загородній припустив, що оголошувати про воєнний стан та закриття кордонів у Кремлі теж не будуть. Фактично коли росіянин отримує повістку, він й так не має можливість виїхати з Росії.
"Це може спрацювати проти самих росіян. Є істерія навколо "українських ДРГ", "українських військ у Бєлгороді". Пропаганда почне працювати навпаки: не на об'єднання росіян, а на їх роз'єднання. Вони будуть розуміти, що насправді справи дуже погані", – додав політолог.
"Звільнення" Бєлгородської області: головне
- Спільними зусиллями легіон "Свобода Росії" та РДК розпочали операцію, спрямовану на, як вони стверджують, "звільнення" російських регіонів від режиму Путіна. Операцію розпочали 22 травня, і вже "звільнили" міста Козинку, Грайворон і Гору-Поділ у Бєлгородській області. За даними місцевої влади, було поранено двох цивільних осіб, загиблих немає.
- Звичайно, у Кремлі одразу взялись звинувачувати у всьому "українську ДРГ". Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область.
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Відомо, що російські окупанти вже посилюють заходи безпеки.