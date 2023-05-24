Для чего России полевые офисы

Чтобы избежать раскрытия государственной тайны и обойти коммерческих кредиторов, от имени Минобороны России были созданы полевые учреждения, подчиняющиеся Центральному банку страны-агрессора. Они являются своеобразным "войском", на которое распространяются военные уставы.

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Вблизи передовой уже работает около 90 таких учреждений, которые занимаются разными финансовыми операциями. Например, там можно открыть текущий счет или снять наличные деньги или даже оформить банковскую карту. Также они занимаются распределением бюджетных средств для жителей оккупированных территорий.

Напомним! Управляет такими учреждениями заместитель главы ЦБ России офицер Сергей Белов. Финансирование направляется из государственного бюджета в боевые части. К слову, Белов не находится под санкциями.

Таким образом, Россия пытается уговорить больше россиян пойти на войну в Украину предлагая им финансовые услуги и льготы. Например, в марте 2022 года банк закупил для полевых учреждений спальные мешки, палатки и дровяные печи.

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