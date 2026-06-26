Паливна криза руйнує економіку Кремля, – ISW

Українські удари по російських нафтопереробних заводах посилюють загальний інфляційний тиск у Росії. Зокрема, такі атаки ускладнюють зусилля Кремля щодо проведення монетарної політики.

Що відбувається з економікою Росії на тлі паливної кризи

Агентство Bloomberg 24 червня, посилаючись на дані Федеральної служби державної статистики Росії, повідомило, що ціни на бензин у Росії зросли в останній дні, про що йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Вони збільшилися на 3% – до 0,95 долара США за літр – у період із 16 по 22 червня. Це стало найбільшим тижневим стрибком щонайменше за останні 20 років.

Українські удари по найбільших російських паливних підприємствах спровокували панічні закупівлі пального серед населення, а це призвело до дефіциту та подальшого зростання цін. Джерело, обізнане з відповідними даними, повідомило, що виробництво бензину в Росії скоротилося:

на 15% із червня 2025 року;

на 9% із травня 2026 року.

Масштабний дефіцит пального охопив майже усі суб'єкти Росії, хоча ціни на пальне зросли по всій країні.

Bloomberg також зазначає, що інфляційний ефект від подорожчання бензину вже поширюється на інші галузі економіки. За даними Міністерства економіки Росії, річна інфляція у червні 2026 року зросла з 5,3% до 5,8%.

Загальноекономічний інфляційний тиск може зірвати подальше зниження ключової ставки Центральним банком Росії,

– йдеться у звіті.

З червня 2025 року російський Центробанк уже дев'ять разів знижував ключову ставку – з 21% до 14,25%.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що різке зростання внутрішніх цін на бензин вплинуло на інфляцію в червні та може підвищити інфляційні очікування. За її словами, це означає, що регулятору, можливо, доведеться переглянути підхід до визначення ключової ставки.

Кремль чинить тиск на Центральний банк та поступово підриває його незалежність, домагаючись подальшого зниження ключової ставки для підтримки оборонної промисловості.

Економічні наслідки паливної кризи, ймовірно, триватимуть значно довше, ніж сам фізичний дефіцит бензину.

Таким чином, якщо українські удари продовжаться, то дефіцит лише посилюватиметься, що й надалі завдаватиме шкоди економіці Росії. Це також може сприяти зростанню інфляції, що посилить небажання Центрального банку знижувати ключову ставку, навіть попри тиск влади.

Що відбувається з паливною кризою

Паливна криза дійсно продовжує посилюватися. Зокрема, вона "паралізувала" транспорт у Росії.

Є проблеми й у галузі агро. Зокрема, очікується, що у Росії може статися "продовольча катастрофа" на тлі дефіциту пального.