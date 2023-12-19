Економіка відновлюватиметься попри перешкоди: прогноз уряду до 2026 року

Кабмін опублікував Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. В них вказано, що буде з економікою, цінами та зарплатами у наступні 3 роки.

Прогноз від Кабміну

Кабмін очікує, що економіка України збільшиться у 2024 році на 4,6%, тоді як у 2025 році ріст ВВП прискориться до 6,8%, а у 2026 році – до 6,6%.

Читайте також Друге Різдво не вдома: чи дорого обійдуться свята українцям за кордоном

Також ймовірно знизиться інфляція. За прогнозами, споживчі ціни зростуть у 2024 році на 9,7%, на 8,1% у 2025 році та у 2026 році на 6,9%.

Дефіцит торговельного балансу теж поступово знизиться, зокрема:

40,172 мільярда доларів – у 2024 році;

27,044 мільярда доларів – у 2025 році;

25,433 мільярда доларів – у 2026 році.

Що з зарплатами

Середня зарплата українців до сплати податків становитиме 21 809 гривень наступного року, а за прогнозом МВФ ця сума становитиме 527 доларів. На інші роки показники такі:

2025 рік – 25 732 гривень (559 доларів за прогнозом МВФ);

2026 рік – 30 260 гривень (619 доларів).

Також зросте кількість осіб віком від 15 до 70 років, які займатимуться економічною діяльністю. У 2024 році їх число складе 12,3 мільйона осіб, у 2025 році воно збільшиться до 12,7 мільйона осіб, а вже у 2026 році досягне "круглого" значення – 13 мільйонів осіб.

Рівень безробіття серед осіб аналогійного віку складе 18,7% у 2024 році, 17,7% у 2025 році та всього 15% у 2026 році.