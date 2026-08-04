Експорт падає, а підприємства зупиняють роботу: що відбувається в Україні
Бізнес в Україні занепокоєний у зв’язку з припиненням відправлень продукції через порти Одеси. Також на стурбованність впливає підвищення тарифів на перевезення вантажів "Укрзалізницею" на 30%.
Що відбувається в Україні з експортом та підприємствами
Зокрема, ситуація з блокадою чорноморських портів є критичною для українського бізнесу, який орієнтується на експорт, про що пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар пресслужби групи "Метінвест".
- Наприклад, Південний гірничо-збагачувальний комбінат вже призупиняє видобуток та тимчасово скорочує обсяги роботи. Причиною є якраз російські атаки на судна у Чорному морі.
- Ситуація також змушує прийняти рішення про призупинення роботи Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
Альтернативи для портів Одеси фактично не існує. Причиною є їхні глибоководність та потужність.
Жоден інший альтернативний логістичний маршрут не може забезпечити необхідні обсяги перевалки продукції через пропускну спроможність, іншу логістичну конфігурацію та відсутність необхідної інфраструктури,
– йдеться у матеріалі.
Наслідки закритих портів можуть бути такими:
- втрата значної частини експортного потенціалу;
- мінус десятків мільярдів валютної виручки та сотень мільярдів гривень податкових надходжень;
- ризики для стабільності валютного курсу;
- ризики зупинки підприємств і втрати робочих місць.
Першим наслідком заблокованих портів стало призупинення видобутку на спільному підприємстві Південний ГЗК.
А окремим наслідком стане екстремальне зниження відвантаження "Укрзалізницею".
У коментарі від "Метінвесу" наголошується, що держава має зайняти максимально проактивну позицію та залучити всі необхідні інструменти для забезпечення безпеки судноплавства і якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи морського коридору.
Зокрема, з 1 серпня вантажні перевезення зросли на 30%. Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року.
Нагадаємо, що зупинка експорту може вдарити по металургійній галузі. Експерти вважають, що щомісячні втрати можуть сягнути 200 мільйонів доларів.