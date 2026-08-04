Експорт падає, а підприємства зупиняють роботу: що відбувається в Україні

Бізнес в Україні занепокоєний у зв’язку з припиненням відправлень продукції через порти Одеси. Також на стурбованність впливає підвищення тарифів на перевезення вантажів "Укрзалізницею" на 30%.

Що відбувається в Україні з експортом та підприємствами

Зокрема, ситуація з блокадою чорноморських портів є критичною для українського бізнесу, який орієнтується на експорт, про що пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар пресслужби групи "Метінвест".

Наприклад, Південний гірничо-збагачувальний комбінат вже призупиняє видобуток та тимчасово скорочує обсяги роботи. Причиною є якраз російські атаки на судна у Чорному морі.

Ситуація також змушує прийняти рішення про призупинення роботи Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Альтернативи для портів Одеси фактично не існує. Причиною є їхні глибоководність та потужність.

Жоден інший альтернативний логістичний маршрут не може забезпечити необхідні обсяги перевалки продукції через пропускну спроможність, іншу логістичну конфігурацію та відсутність необхідної інфраструктури,

– йдеться у матеріалі.

Наслідки закритих портів можуть бути такими:

втрата значної частини експортного потенціалу;

мінус десятків мільярдів валютної виручки та сотень мільярдів гривень податкових надходжень;

ризики для стабільності валютного курсу;

ризики зупинки підприємств і втрати робочих місць.

Першим наслідком заблокованих портів стало призупинення видобутку на спільному підприємстві Південний ГЗК.

А окремим наслідком стане екстремальне зниження відвантаження "Укрзалізницею".

У коментарі від "Метінвесу" наголошується, що держава має зайняти максимально проактивну позицію та залучити всі необхідні інструменти для забезпечення безпеки судноплавства і якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи морського коридору.

Зокрема, з 1 серпня вантажні перевезення зросли на 30%. Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року.

Нагадаємо, що зупинка експорту може вдарити по металургійній галузі. Експерти вважають, що щомісячні втрати можуть сягнути 200 мільйонів доларів.