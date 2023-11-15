Чи можливе економічне зростання України: прогноз Єврокомісії

У Єврокомісії підкреслили, що Україна протягом 2023 року продемонструвала стійкість економіки. Тож очікується, що ВВП може зрости до понад 6%, а інфляція й надалі знижуватиметься.

Економіка у 2023 році

Прогнозується економічне зростання України протягом наступних років – до 3,7% у 2024 році та до 6,1% у наступному 2025 році. Про це стало відомо з осіннього економічному прогнозу для країн ЄС, а також для України та інших країн-кандидатів на входження до ЄС, повідомляє 24 Канал.

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Попри виклики, що були спричинені російською агресивною війною, економіка України продемонструвала видатну стійкість у 2023 році, завдяки виключному врожаю, урядовим стимулам, що були підкріплені підтримкою від міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов’язань із забезпечення макроекономічної стабільності,

– йдеться у повідомленні.

За кращого сценарію, якщо умови для відбудови країни будуть досягнуті раніше, ніж очікується, це матиме позитивний вплив на приплив інвестицій та експортну активність.

Як зазначається у європейському прогнозі, стійкість української економіки у 2023 році "здивувала", з огляду на постійні атаки з боку Росії на критичну інфраструктуру та ланцюги постачання. Це повʼязують із адаптивністю та стійкістю українських споживачів та бізнесу до викликів війни.

Крім того, тривалість Зернової угоди до липня 2023 року, наявність "коридорів солідарності" з Європейським Союзом та значний збір врожаю сприяли підтримці економічної активності в Україні.

Рівень інфляції

За оцінкою Єврокомісії, інфляція в Україні швидко знижувалася протягом 2023 року, – від показника річної інфляції у 26,6% у грудні 2022 року до 7,1% у вересні 2023 року.

За прогнозом цей показник буде надалі знижуватися – до 7,6% в 2025 році. Очікується, що це відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та гнучкій монетарній політиці держави.

ВВП України

Згідно з прогнозами, у 2023 році ВВП України може сягнути 4,8%, що виявиться відчутно вищим, ніж прогнозовані показники у весняному висновку Європейської комісії.

Очікується, що основними каталізаторами цього зростання стануть: система приватного споживання та державні інвестиції, зокрема, у процесі відновлення та відбудови країни.

Ринок праці

З початку російського військового вторгнення ЄС продовжує надавати Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку. З лютого 2022 року ЄС та країни-члени надали Україні допомогу на понад 82 млрд євро.

Стабілізація спостерігається також на ринку праці в Україні. Відбувається це завдяки відносно невеликим обсягам міграції та частковому поверненню переміщених осіб до їх місць проживання. Проте значна частина людей, які залишилися без постійного місця проживання, продовжує залишатися серйозним ризиковим фактором для ринку праці. Ця ситуація призводить до дефіциту робочої сили у визначених галузях економіки та в різних регіонах країни