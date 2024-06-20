Як економити воду влітку: практичні поради на щодень

Вартість комунальних послуг в Україні постійно зростає. Через це багатьох українців цікавить питання, як зменшити суми у платіжках, в тому числі й за воду.

Як економити воду влітку та зменшувати платіжки

Влітку споживачі можуть доволі легко економити воду, а отже значно зменшити суми у платіжках за послугу. Тому 24 Канал підготував декілька простих, але водночас ефективних способів зменшити споживання води.

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Перш за все, щоб не переплачувати за воду, необхідно встановити лічильники холодної та гарячої води та перевірити справність кранів і туалетного бачка. Щодо рутинних справ, то варто правильно завантажувати пральну машинку та приймати душ, а не ванну.

! Пральну машину потрібно завантажувати до максимального допустимого об'єму. Адже при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й, відповідно, більше електричної енергії.

Також нині українцям варто звернути увагу на економічну сантехніку. До прикладу, це може бути унітаз із двома режимами зливу. Завдяки цьому вдається економити близько 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.

Завжди потрібно щільно закривати кран. Якщо з нього капає, ви можете втратити близько 24 літрів води на добу.

А також додаткова порада: не витрачайте лишню воду, коли чистите зуби або миєте посуд. Це дозволить заощадити сотні літрів води, які могли б витекти в каналізацію за 3 хвилини при відкритому крані.

Як зростуть тарифи на воду в Києві

Як стало відомо, НКРЕКП підвищила тарифи ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 25,32 гривні аж до 39,06 гривень за кубометр води (без ПДВ).

Тарифи для населення застосовуватимуться на рівні тарифів, що застосовувалися й раніше: на централізоване водопостачання – 13,47 гривні за кубометр (без ПДВ); на централізоване водовідведення – 11,85 гривні за кубометр (без ПДВ).

Таким чином, підвищення тарифів ПАТ АК "Київводоканал" відбувається наступним чином: