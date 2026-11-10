Судна тонуть, моряки гинуть: ЄС виділяє мільйони на безпеку у Чорному морі

Євросоюз посилює підтримку безпеки в Чорному морі через російський терор проти комерційних суден. Брюссель планує профінансувати новий центр безпеки та додатково допомогти з рятувальними операціями.

Скільки коштів виділить Євросоюз

Про нове фінансування оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Румунії, пише Politico.

Рішення ухвалили на тлі загострення ситуації в регіоні, де атаки на цивільні судна дедалі частіше відбуваються поблизу країн НАТО та ЄС.

Загрози, напади та порушення кордонів у Чорному морі зростають,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Тому ЄС вирішив виділити 60 мільйонів євро на посилення безпеки в Чорному морі:

50 мільйонів євро спрямують на прискорення створення Центру морської безпеки Чорного моря;

спрямують на прискорення створення Центру морської безпеки Чорного моря; ще 10 мільйонів євро отримає Румунія на пошуково-рятувальні операції.

Новий центр має стати спільним координаційним пунктом Румунії та Болгарії. Його планують повністю запустити до кінця 2026 року. Він відстежуватиме морську ситуацію в реальному часі та допомагатиме захищати критичну інфраструктуру, зокрема підводні кабелі зв'язку й електропередачі.

Завдяки спільній системі обидві країни зможуть краще контролювати ситуацію на морі та в повітрі й швидше виявляти потенційні загрози.

Важливо! Рішення про фінансування ухвалили після кількох тижнів атак Росії на торгівельні судна. З початку жовтня щонайменше дев'ять кораблів зазнали ударів в економічних зонах Румунії та Болгарії. Чотири судна затонули, 34 моряки загинули або зникли безвісти.

Які дипломатичні кроки готують США

Паралельно з фінансовими вливаннями ЄС, Вашингтон намагається домовитися про безпечний прохід суден. До процесу залучені дві країни:

Туреччина;

Індія.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що американська сторона уважно вивчає пропозиції Анкари та відкрита до нових ідей.

За словами Рубіо, така угода не зупинить війну, але дозволить "розв'язати окрему проблему", значно зменшивши удар по продовольчій безпеці найвразливіших країн світу.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше також повідомляла про переговори з Туреччиною, Індією та імпортерами продовольства в Африці й інших регіонах про свободу судноплавства.

Зауважте! За словами Каллас, Україна погодилася на пропозиції ЄС щодо безпечного судноплавства у Чорному морі, однак Росія їх звично відкинула.

Нагадаємо, на початку жовтня російські безпілотники атакували турецьке цивільне судно в Чорному морі, яке перевозило кукурудзу. Внаслідок удару загинув капітан. Цей напад став одним із випадків загострення небезпеки для судноплавства в регіоні.