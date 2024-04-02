П'ятимісячний мінімум: Росія скоротить експорт дизельного палива у квітні

Росія хоче скоротити експорт свого дизпалива до п'ятимісячного мінімуму у квітні. Це пов'язано з нападами українських дронів на нафтопереробні заводи та сезонним технічним обслуговуванням.

Росія скоротить експорт дизпалива

Ймовірно, цього місяця завантаження дизпалива з трьох основних портів країни на Чорному та Балтійському морях, включаючи деякі обсяги з Білорусі знизиться десь до 2,29 мільйона тонн.

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За даними розвідувальної фірми Kpler, це приблизно трохи більше 569 000 барелів на день, тобто на 21% менше. У березні фактичний експорт на день становив 724 000 барелів.

Росія захотіла скоротити морські поставки, після того, як тижневі темпи переробки нафти знизилися до 10-місячного мінімуму через напади українських дронів.

Також тиск на експорт дизпалива чинить сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа і тимчасово скоротить переробку нафти на деяких заводах.

Тож у квітні, ймовірно, експорт дизелю відбуватиметься лише до трьох ключових внутрішніх портів трубопроводом. План поставок не включає менші обсяги, що відправляються до експортних терміналів залізницею та поза системою трубопроводів для нафтопродуктів ПАТ "Транснефть". Тож потоки можуть відрізнятися через попит іноземних споживачів та погоду.