Ситуація на європейському продовольчому ринку кардинально змінюється через несподівані кроки вітчизняних аграріїв. Поки традиційні країни-постачальники втрачають свої позиції, український бізнес знаходить нові можливості для заробітку.

Що сталося на європейському ринку та чиї це дані

У 2026 році Україна суттєво зміцнила свої позиції, збільшивши постачання цибулі до Європейського Союзу в 4,3 раза – до 10,93 тисячі тонн. Завдяки такому стрибку наша держава посіла сьоме місце серед найбільших постачальників, випередивши Туреччину та Індію, про що пише UkrAgroConsult.

Цікаво, що цей прорив відбувся на тлі різкого скорочення загального імпорту цибулі до Євросоюзу. За перші десять місяців країни ЄС закупили на 34,3% менше продукції, ніж роком раніше. Проте частка України в загальному імпорті злетіла з 0,7% до 4,6%, що свідчить про високу конкурентоспроможність наших експортерів.

Хто втрачає позиції та з ким конкурує Україна

Традиційні лідери ринку зазнають серйозних втрат. Наприклад, Єгипет скоротив експорт майже на 62%, а постачання з Туреччини обвалилися на 74%. Натомість Україна за обсягами продажів майже зрівнялася із Сербією, яка наразі утримує шосту сходинку в рейтингу постачальників.

Попри те, що європейці купують менше цибулі у фізичних обсягах, середня імпортна ціна в ЄС зросла на 5,6% і становить близько 570 євро за тонну. Загальна вартість імпорту сягнула 135,58 мільйона євро. Для українського бізнесу це означає можливість продавати товар дорожче та отримувати більше валютної виручки, що позитивно впливає на економіку країни в умовах війни.

Зверніть увагу! Історично найбільшими покупцями цибулі в ЄС залишаються Іспанія, Нідерланди та Румунія. Проте цьогоріч саме скорочення закупівель з боку нідерландських та румунських імпортерів спровокувало загальне падіння європейського попиту. У цих умовах українські фермери змогли оперативно переорієнтуватися та заповнити ніші, які звільнилися після падіння поставок з інших країн.

До речі, Кабінет Міністрів України офіційно змінив механізм розрахунку мінімально допустимих експортних цін на очищені волоські горіхи. У листопаді та грудні 2026 року для виробників діятиме спеціальний знижувальний коефіцієнт 0,714 до базової вартості.