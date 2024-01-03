Туреччина поставила історичний рекорд: її експорт зріс до 255,8 мільярда доларів за рік

У 2023 році турецький експорт сягнув рекордного рівня – 255,8 мільярда доларів. Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав це історичною подією.

Туреччина рекордно наростила експорт

Для порівняння, уся світова економіка протягом минулого року зросла на 3,4%, тоді як окремо турецька – на 6%. Про це розповів сам Ердоган на заході, присвяченому оголошенню економічних показників за результатами минулого року.

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Також він повідомив, що у 2024 році Туреччина планує ще наростити експорт до 375 мільярда доларів.

Реджеп Ердоган Президент Туреччини Зростанням на 5,9% у третьому кварталі 2023 року ми продовжили нашу безперервну тенденцію зростання. Так тривало останні 13 кварталів. Таким чином, ми стали другою за темпами зростання країною серед країн "Великої двадцятки".

Основними для економіки Туреччини є промисловість та сектор послуг, проте близько 25% від усіх робочих місць займає сільське господарство. Країна посідає перше місце з виробництва фундука, вишні, інжиру, абрикосу, айви та маку.

За словами лідера держави, аналогійна ситуація склалася і в експорті, зокрема частка країни у світовому експорті поступово зросла. У 2021 році вона перевищила 1%, у 2022 році зросла до 1,02%, а вже за першу половину 2023 року досягла 1,03%.

Він додав, що мета Туреччини не залишити жодної країни. Ще він пообіцяв нові пакети допомоги та нові послуги турецьким експортерам.