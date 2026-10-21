Золоті яйця: Україна різко наростила експорт до ЄС на мільйони доларів

Вітчизняні птахівники фіксують неабиякий сплеск попиту на свою продукцію на міжнародному ринку. Європейські країни масово скуповують український товар, приносячи державі значну валютну виручку.

Скільки валюти приніс експорт та хто головний покупець

За перші дев'ять місяців 2026 року Україна продала за кордон майже 1,85 мільярда курячих яєць, заробивши на цьому 179,9 мільйона доларів. Левова частка цих коштів надійшла від країн Європейського Союзу, які стали основними ринками збуту для наших фермерів, про що повідомляє Союз птахівників України з посиланням на Державну митну службу.

"Порівняно з аналогічним періодом 2025 року фізичні обсяги експорту збільшилися на 19%, а грошові – на 30,7%", – зазначають у профільній асоціації. Це означає, що український агробізнес не лише продає більше товару, але й робить це за вигіднішими цінами, що забезпечує стабільне надходження валюти в країну під час війни.

Зверніть увагу! Абсолютним лідером серед імпортерів стала Іспанія, яка забирає понад чверть усього нашого експорту (25,2%). Далі йдуть Велика Британія (12,4%), Польща (8,8%) та Чехія (7,9%). Загалом на ринок ЄС припадає цілих 76,5% усіх закордонних постачань.

Для пересічного українця такий експортний бум має подвійний ефект. З одного боку, це гарантує стабільну роботу птахофабрик, збереження робочих місць та сплату податків. З іншого – масовий вивіз продукції за кордон може створювати тиск на внутрішні ціни в супермаркетах, адже пропозиція на вітчизняному ринку скорочується.

Як змінювалася динаміка продажів восени

Якщо аналізувати свіжі дані, то лише за вересень 2026 року вітчизняні виробники відправили на експорт 208,4 мільйона штук яєць на суму 15,9 мільйона доларів. Хоча фізично це на 2% менше, ніж у серпні, порівняно з вереснем минулого року обсяги зросли на 20%.

Важливо! Водночас грошова виручка у вересні залишилася на рівні серпня, але просіла на 13,4% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Це свідчить про певне коливання світових закупівельних цін, проте загальний річний тренд залишається надзвичайно позитивним для української економіки.

Тим часом українські аграрії зіткнулися з новими викликами під час експорту власної продукції за кордон. Ситуація на кордонах та в портах змушує переглядати стратегії продажу, щоб не залишитися в мінусі.