Постійні російські атаки на чорноморські порти змушують Україну шукати альтернативні шляхи для порятунку свого експорту. На допомогу приходить несподіваний європейський партнер, який готує масштабний логістичний проєкт.

Який маршрут пропонують та чому цей проєкт критично важливий для нашої економіки

Греція активно опрацьовує пілотний маршрут для експорту українського зерна на світові ринки. Як повідомляє грецьке видання To Vima, центральною ланкою цього двостороннього логістичного ланцюга стане порт Александруполіс. Пробну партію вантажу планують доставити залізницею за участю європейських операторів Hellenic Train та GFR Hellas.

Систематичні російські удари по українській портовій інфраструктурі Чорного моря та критичне падіння рівня води в Дунаї через посуху завдають серйозного удару по нашому агроекспорту. Щоб економіка вистояла, Україні потрібні надійні альтернативні шляхи. Однак, щоб новий грецький маршрут був рентабельним, потяги не повинні курсувати порожніми в жодному з напрямків.

Україна хоче експортувати своє зерно, але через атаки на енергосистему вона також потребує дизельного пального, електрообладнання та будівельних матеріалів,

– зазначають посадовці у коментарі виданню.

Саме такий двосторонній рух товарів зробить коридор фінансово вигідним для всіх учасників.

Які перешкоди можуть ускладнити логістику

Для того, щоб залізничний маршрут окупився, він має пропускати щонайменше два-три вантажні поїзди на добу з півдня на північ. Проте експерти вже бачать серйозний логістичний виклик. З квітня до грудня 2027 року заплановано закриття мосту через Дунай між болгарським містом Русе та румунським Джурджу, що лежить якраз на шляху потенційного коридору.

Зверніть увагу! Щодо автомобільних перевезень, які є значно дорожчими, то українські та грецькі водії можуть здійснювати двосторонні рейси без транзитних дозволів. Але внутрішні перевезення самою Грецією залишаються виключно за місцевими компаніями.

Що відомо про передісторію цих домовленостей

Ідея залучити грецькі порти до порятунку українського експорту обговорювалася ще у 2023 році, але тоді проєкт поставили на паузу. Новий імпульс цій ініціативі дав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час саміту в Одесі у червні 2025 року, запропонувавши з'єднати Александруполіс з Одесою через Болгарію та Румунію.

Цей крок є частиною глобальної стратегії ЄС із розбудови транспортного коридору від Балтійського до Егейського моря. Для Греції це не лише геополітика, а й пряма заявка на активну участь у повоєнній відбудові України, де транспортні зв'язки відіграватимуть ключову роль.

До речі, у сезоні 2026/2027 років перехідні залишки пшениці, кукурудзи та ячменю можуть сягнути рекордних 32,7 мільйона тонн, що втричі перевищує торішні показники.