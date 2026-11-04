Кабмін знизив експортну вартість волоських горіхів: що це дасть виробникам

Українські аграрії отримали нові правила гри для продажу своєї продукції за кордон. Уряд терміново переглянув цінову політику, щоб врятувати важливий сектор від збитків та зупинки торгівлі.

Що змінилося для експортерів та які нові ціни

Кабінет Міністрів України офіційно змінив механізм розрахунку мінімально допустимих експортних цін на очищені волоські горіхи. У листопаді та грудні 2026 року для виробників діятиме спеціальний знижувальний коефіцієнт 0,714 до базової вартості, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Це рішення має підтримати конкурентоспроможність нашої продукції на світовому ринку та зберегти приплив валюти в країну.

Чому старі правила загрожували українському бізнесу

Головна проблема полягала у сезонності. Основний збір та переробка горіхів припадають на осінь, тоді як стара методика враховувала ціни за попередні 12 місяців, зокрема зимово-весняний період, коли виникає дефіцит і вартість штучно зростає. Через це мінімальні експортні ціни були відірвані від реальності, що заважало фермерам продавати новий врожай.

Додаткового удару по гаманцях аграріїв завдає російська агресія. Блокування чорноморських портів та складна морська логістика змушують бізнес шукати дорожчі альтернативні маршрути, що з'їдає прибутки.

Важливо, щоб державні механізми регулювання відповідали реальній ситуації на ринку. Наше завдання – допомогти українській продукції залишатися конкурентною та зберігати традиційні ринки збуту,

– пояснив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Які ще нововведення чекають на аграрний сектор

Окрім запровадження коефіцієнта, уряд оновив сам порядок затвердження цін. Відтепер розрахунок та фіксацію мінімально допустимої експортної вартості на окремі види товарів здійснюватиме безпосередньо Мінагрополітики своїми наказами. Це дозволить державі швидше реагувати на виклики ринку та захищати українських експортерів від втрати традиційних покупців у період пікових сезонних продажів.

Раніше ми писали, що станом на початок листопада українські аграрії успішно зібрали 44,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, обмолотивши понад 75% прогнозованих площ. Середня врожайність наразі сягає 51,2 центнера з гектара.